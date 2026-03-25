Еще 163 сотрудника «Росатома» эвакуировали с АЭС «Бушер» в Иране

«Росатом» эвакуировал еще 163 сотрудника с иранской АЭС «Бушер», сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, это не последняя эвакуация — на объекте остаются еще около 300 россиян. В эвакуации участвуют Минобороны России, МИД и СВР, рассказал глава «Росатома».

Российские сотрудники выехали в сторону ирано-армянской границы около 7:20 мск. «Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке»,— сказал господин Лихачев ИС «Вести». По его словам, российская сторона передала маршруты эвакуации США и Израилю. «Очень надеемся, что будет оказана необходимая поддержка»,— добавил Алексей Лихачев.

Гендиректор «Росатома» назвал «очень тревожным симптомом» удары по АЭС «Бушер». «Это сигнал, что красные линии сдвигаются. К сожалению, все разворачивается по сценарию негативному. В последнюю неделю рвутся снаряды все ближе и ближе к рубежам станции»,— заявил он.

«Росатом» вернется к строительству новых блоков АЭС «Бушер» «рано или поздно», отметил Алексей Лихачев. «Мы не выносим эту стройку из наших приоритетов. Но, судя по всему, конфликт все-таки фазу эскалации не прошел»,— добавил он.

Вечером 24 марта территория АЭС «Бушер» подверглась удару США и Израиля. По словам Алексея Лихачева, «серьезных нарушений и разрушений нет». Он подчеркнул, что в районе, где упал снаряд, находятся объекты инфраструктуры безопасности. Предыдущий удар по станции был нанесен 17 марта.