Иран сообщил об ударе по АЭС «Бушер»

На территорию АЭС «Бушер» в Иране попал снаряд, выпущенный силами США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

Снаряд упал около 21:08 (20:38 мск). По предварительным данным, ущерба станции не нанесено, жертв и разрушений нет. 17 марта на территорию АЭС также попадал снаряд.

Иранская сторона добавила, что нападение на ядерные объекты является грубым нарушением международных норм и может иметь опасные последствия для безопасности региона.