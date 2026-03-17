Иран сообщил об ударе по АЭС «Бушер»

Один из выпущенных по Ирану снарядов попал на территорию иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана. По ее данным, жертв и разрушений нет.

Удар произошел около 19:00 (18:30 мск). «Такие действия противоречат всем международным нормам, касающимся ненападения на ядерные объекты, и могут иметь непоправимые последствия для всего региона, включая страны, граничащие с Персидским заливом»,— указано в заявлении организации (цитата по Tasnim).

На АЭС «Бушер» работают сотрудники «Росатома» по соглашению России и Ирана о строительстве новых блоков станции. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля российская госкорпорация начала вывозить своих сотрудников из Бушера, однако, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, там находятся более 450 россиян. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «Ъ» называл возможные атаки на «Бушер» главным риском ядерной безопасности Ирана.

