Из яблок выжали последние соки

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом «Сады Бештау», управляющие 250 га яблочных насаждений. Хозяйство стоимостью 400 млн руб. может быть продано. Но найти покупателя на актив будет непросто: инвесторы массово выходят из производства в России плодовых культур.

ООО «Сады Бештау» признано банкротом. Соответствующее решение 11 марта вынес Арбитражный суд Ставропольского края. В отношении компании начато конкурсное производство, которое продлится до 24 августа 2026 года. Бенефициар компании Василий Хайнов от комментариев отказался. Оперативно связаться с конкурсным управляющим предприятия Павлом Чесноковым не удалось.

ООО «Сады Бештау» существует с 2015 года, специализируется на выращивании яблок. Сейчас в портфеле компании сады площадью 250 га в Минераловодском районе Ставропольского края. Владелец компании Василий Хайнов — местный бизнесмен. Он также занимался торговлей зерном в Ставропольском крае. Выручка «Садов Бештау» за 2024 год составила 47 млн руб., прибыль — 9 млн руб.

С проблемами в бизнесе «Сады Бештау» столкнулись в 2025 году: летом в отношении компании была введена процедура наблюдения, инициатором выступил Альфа-банк. Но фактически утратило платежеспособность предприятие в 2024 году, следует из материалов дела.

Совокупные требования кредиторов к «Садам Бештау» сейчас составляют 858,1 млн руб., следует из материалов дела.

По словам руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, в современных хозяйствах на юге России урожайность яблоневых садов может составлять 30–40 тонн с 1 га в год. Исходя из этой оценки, «Сады Бештау» могут приносить 7,5–10 тыс. тонн плодов в год. Эксперт поясняет, что это относительно небольшое хозяйство: такие площади выращивания близки к нижней границе экономической эффективности для промышленного яблоневого сада.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий полагает, что стоимость насаждений «Садов Бештау» составит около 400 млн руб., если экспертиза подтвердит, что деревья живые. Старший юрист бюро Asterisk Валентина Кондратьева отмечает, что в рамках процедуры банкротства сельхозпредприятия, как правило, реализуются как единый комплекс профильным компаниям.

163,8 рубля за килограмм составила розничная стоимость яблок в России в феврале 2026 года, по данным Росстата

Но найти покупателя может быть непросто. «Сады Бештау» — не первый производитель яблок, столкнувшийся с проблемами. В феврале этого года Арбитражный суд Воронежской области по заявлению ВТБ признал банкротом ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания», крупного производителя яблок в Черноземье, управлявшего 2,5 тыс. га садов.

Ранее решение выйти плодового бизнеса также приняли крупные инвесторы. Во второй половине 2024 года собственник сменился у краснодарского Alma Production. Из состава учредителей вышли структуры Volga Group, связанной с Геннадием Тимченко. Владельцем бизнеса стало ООО «Краснооктябрьские сады», единственный бенефициар которого сейчас Виктор Роговой. В то же время в начале марта расположенное в Краснодарском крае хозяйство по выращиванию яблок и голубики, напротив, было выкуплено сетью «Магнит» (см. “Ъ” от 2 марта).

Согласно предварительным данным Росстата, сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами страны в 2025 году произведено 1,58 млн тонн плодово-ягодных культур, что на 16% меньше год к году. Ирина Козий предупреждает, что данные еще могут существенно скорректироваться. Но в целом снижение, по ее словам, объясняется прошлогодними весенними заморозками на юге страны, общим сокращением насаждений и эффективности хозяйств. Это связано в том числе с нехваткой рабочей силы, необходимого инвентаря и ценовым давлением крупнейших сетей, говорит эксперт.

Ирина Козий отмечает, что на рынке свежих яблок доля импортной продукции сейчас составляет 30–40%. Показатель, по ее словам, вырос с учетом общего снижения производства в последние два года.

Тат Гаспарян, Краснодар; Александра Мерцалова