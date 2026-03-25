Госдума включила Карачаево-Черкесию в эксперимент по легализации гостевых домов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о присоединении Карачаево-Черкесии к пилотному эксперименту по легализации гостевых домов. Инициатива призвана вывести из «серой зоны» малые средства размещения, которые де-факто функционируют как гостиницы, но юридически остаются в статусе жилых домов. Для республики, где турпоток сосредоточен в кластерах Архыза и Домбая, вопрос правового статуса частного сектора является критическим для развития отрасли.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно документу, обязательным условием работы станет включение объекта в специальный реестр: домам, не прошедшим процедуру, официально запретят принимать туристов. Взамен владельцам предлагают пакет преференций, включая двухлетние налоговые каникулы для ИП, нулевую ставку НДС и доступ к мерам господдержки - грантам и социальным контрактам. По предварительным оценкам, в КЧР под действие закона попадут около 200 гостевых домов с совокупным фондом более 2 тыс. номеров. Ежегодный фискальный эффект в виде туристического налога может составить более 20 млн руб.

На текущий момент в эксперименте уже участвует 21 регион и федеральная территория «Сириус». Расширение географии за счет северокавказской республики эксперты связывают с необходимостью стандартизации качества услуг и защиты прав потребителей. Законодатели подчеркивают, что создание прозрачного реестра не только пополнит региональный бюджет, но и позволит вывести отношения между владельцами недвижимости и туристами в правовое поле.

Валерий Климов