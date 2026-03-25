В Ставрополе запретили строительство ЖК в частном секторе

После вмешательства прокуратуры в Ставрополе отменено разрешение на строительство 8-этажного жилищного комплекса по ул. 9 Января. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

За разрешением на строительство застройщик обратился в горадминистрацию, где ему было отказано с учетом мнения жителей краевой столицы.

«Не согласившись с принятым решением, хозяйствующий субъект обратился в арбитражный суд, который своим решением возложил на орган местного самоуправления обязанность предоставить соответствующее разрешение», — отметили в прокуратуре.

В процесс вмешалась прокуратура. Защищая интересы горожан, представители надзорного органа указали на невозможность строительства на небольшом земельном участке из-за отсутствия необходимой мощности сетей водоотведения и близкого соседства с частными домами.

Прокуратура также отметила, что при вынесении судебного решения не были приняты во внимание потребности населения в развитии территорий. Возражения жителей микрорайона были проигнорированы, что нарушило баланс между государственными, общественными и частными интересами и не обеспечило создание благоприятных условий для проживания людей.

Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом позиция надзорного ведомства поддержана, решение Арбитражного суда Ставропольского края отменено.

Наталья Белоштейн