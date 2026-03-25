Суды взыскали 600 млн рублей с топ-менеджеров на Северном Кавказе

Арбитражные суды СКФО за 2024–2026 годы взыскали с руководителей компаний около 600 млн руб. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в юридической компании NERRA.

Аналитики компании проанализировали практику привлечения к ответственности руководителей юридических лиц в рамках статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ. Она предполагает личную имущественную ответственность руководителей, членов органов управления и иных контролирующих лиц за убытки, причиненные их недобросовестным или неразумным поведением.

«В Северо-Кавказском арбитражном округе фиксируется высокая эффективность исковых требований. Из 72 завершенных дел региональные суды полностью или частично удовлетворили претензии в 40 случаях – это составляет 55,5%. Общая сумма взысканий в округе достигла около 600 млн рублей»,–уточнили в компании.

На федеральном уровне картина выглядит масштабнее. Из 1398 рассмотренных арбитражных споров по всей стране положительные решения вынесены в 741 деле, что соответствует 53%. Совокупный размер взысканного ущерба составил 32,56 млрд руб. Получается, что в каждом втором споре российские суды находят основания для привлечения первых лиц компаний к персональной имущественной ответственности.

Отраслевое распределение споров в Северо-Кавказском округе соответствует общероссийским тенденциям — основная нагрузка приходится на сферу услуг и строительство. В сфере услуг рассмотрено 415 дел с долей удовлетворения 53%, в строительном секторе из 276 споров результативными стали почти 55%. В торговле процент удовлетворения исков достигает рекордных 58%, тогда как финансовый сектор, генерирующий крупнейшие суммы взысканий, демонстрирует более скромный успех истцов — около 44%.

«Северо-Кавказский округ выделяется на общем фоне за счет строгого подхода судей к оценке управленческих решений»,– отмечает управляющий партнер NERRA Руслан Губайдулин.

По его мнению, высокий процент удовлетворения исков при умеренных суммах свидетельствует о формировании жесткого правоприменительного стандарта, который пока не трансформировался в гигантские финансовые требования, характерные для столицы.

Валерий Климов