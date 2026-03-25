Экспорт сельхозпродукции Ставрополья превысил $609 млн

Ставропольский край стал одним из центральных регионов в повестке совещания по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев. В ходе встречи было отмечено, что край продемонстрировал впечатляющие темпы роста, существенно опередив плановые показатели. Об этом в своем Telegram–канале сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

По итогам 2025 года регион перевыполнил целевой ориентир по экспорту более чем на 10%, достигнув общего объема поставок за рубеж в размере $609 млн.

«География сбыта ставропольской продукции сегодня охватывает несколько десятков государств, при этом ключевыми торговыми партнерами выступают Азербайджан, Казахстан, Грузия, Китай и Саудовская Аравия»,– уточнил губернатор региона.

Структура экспорта Ставрополья трансформируется. Несмотря на то что зерновые культуры традиционно составляют основу поставок, основной рывок был зафиксирован в сегменте продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объемы которой увеличились более чем на 12%. Главными драйверами роста стали мясо птицы и масложировая продукция, пользующиеся стабильным спросом на рынках Ближнего Востока и Азии.

Комментируя успехи отрасли, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что экспортная деятельность является залогом планомерного увеличения объемов производства сельхозпродукции внутри страны. По его словам, выход на внешние рынки не только приносит валютную выручку, но и позволяет развивать новые технологические компетенции, создавать качественные рабочие места и поддерживать высокую конкурентоспособность российского АПК на мировой арене.

По мнению экспертов продовольственного рынка, Ставропольский край эффективно использует свое географическое положение для работы в рамках международного транспортного коридора «Север– Юг». Ставропольские производители одними из первых в стране начали массово внедрять стандарты «Халяль», что открыло для них двери на рынок Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

На 2026 год перед аграриями Ставрополья поставлены еще более амбициозные задачи. Согласно утвержденным планам, объем экспорта сельхозпродукции должен вырасти до $ 662 млн. Для достижения этой цели власти региона намерены сосредоточиться на развитии мелиорации, что обеспечит стабильность урожаев, и расширении мер господдержки для предприятий, ориентированных на глубокую переработку сырья.

