Инвестиции в основной капитал Железноводска составили 7,9 млрд рублей

В основной капитал Кисловодска в 2025 году вложено более 7,9 млрд руб. инвестиций. Рост показателя год к году составил 6,5%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Задача на перспективу — продолжать развивать потенциал территории. Уже имеется ряд проектов, с которыми продолжаем работу. Прогнозируем порядка 10 тыс. новых рабочих мест»,— отметил господин Доронин.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о подписании соглашения федеральной девелоперской компании АПРИ с локальным застройщиком о строительстве в Железноводске более 40 тыс. кв. м оздоровительной и жилой инфраструктуры. Работы начнутся во втором квартале 2026 года.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все