Бывшего министра финансов Ростовской области не доставили в суд

Очередное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой отложено из-за неявки обвиняемой, сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Госпожа Федотова находится в СИЗО Новочеркасска. Судебное заседание перенесено на 8 апреля.

В конце февраля Кировский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего министра. По версии следствия, в 2020 году госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По подсчетам правоохранителей, ущерб от действий министра, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб. Именно такая сумма была потрачена из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Наталья Шинкарева