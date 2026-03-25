Медучреждения Кубани получили 48 новых автомобилей

Медицинские учреждения различных городов Краснодарского края получили 48 новых автомобилей. Вручение прошло в Краевой клинической больнице №1 в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Ирины Вязовской, для 36 муниципалитетов региона передали автомобили скорой медицинской помощи разного класса, в том числе специализированные реанимобили. Автопарк пополнили медицинские учреждения, расположенные в Новороссийске, Анапе, Ейске, Геленджике, Горячем Ключе и других городах.

«Автомобили оснащены оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия или в процессе транспортировки пациента в больницу»,— рассказала Ирина Вязовская.

По данным администрации Краснодарского края, автопарк медучреждений обновляется каждый год. В 2025 году в регионе закупили 49 автомобилей. Всего в автопарке скорой медицинской помощи Кубани более 700 машин, что соответствует федеральному нормативу. Эта система ежегодно выполняет порядка 1,5 тыс. выездов.

Алина Зорина