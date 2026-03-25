АТОР: в этом летнем сезоне турпоток в Крым может достичь 7,5 млн человек

По итогам января и февраля 2026 года рынок туристических услуг в Крыму демонстрирует устойчивую положительную динамику. Продажи путевок на направление увеличились на 13–14% в годовом выражении, рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Эксперты отрасли ожидают, что текущий сезон может стать одним из наиболее успешных за последние годы. Прогнозируемый объем туристического потока оценивается на уровне 7,2–7,5 млн человек. Регион имеет потенциал приблизиться к рекордным показателям посещаемости.

При этом одним из факторов, способных оказать влияние на динамику спроса, называется ситуация с курортами Краснодарского края. В частности, полноценное открытие Анапы и восстановление пляжной инфраструктуры может частично перераспределить туристические потоки. Тем не менее даже при таком сценарии ожидается дальнейший рост числа путешественников, выбирающих Крым.

Ценовая ситуация на направлении также демонстрирует умеренную динамику. В среднем стоимость размещения увеличилась на 9–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует уровню инфляции.

Ранее представители туристического бизнеса отмечали, что крымские отельеры планируют сохранять конкурентоспособность за счет ценовой политики. Стоимость размещения в регионе предполагается удерживать примерно на 20% ниже, чем в Сочи. Такой подход направлен на поддержание стабильного спроса и привлечение дополнительного потока туристов.

Согласно ранее озвученным данным, в 2025 году турпоток в Крыму увеличился на 15% и достиг 6,9 млн человек. Основная часть отдыхающих — 76% — прибыла автомобильным и автобусным транспортом. Из них 61% воспользовались маршрутом через Крымский мост, еще 15% прибыли через новые регионы. Железнодорожный транспорт обеспечил перевозку 24% туристов.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в 2026 году направят 472 млн руб. на поддержку предприятий туристической отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». За последние пять лет при поддержке федерального и краевого бюджетов было профинансировано свыше 130 инициатив, включая развитие пляжной инфраструктуры, создание туристических маршрутов, строительство круглогодичных бассейнов, модульных гостиниц и кемпингов.

Мария Удовик