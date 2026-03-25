Жителя Кисловодска осудили за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд признан виновным в участии в террористической деятельности и публичные призывы к терроризму жителя Кисловодска Илью Мезенцева (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что мужчина в 2023 году решил вступить в украинскую военизированную организацию «Легион Свободы России» (признана террористической и запрещена в РФ). Тогда же он вступал в переписку с другими участниками организации. В течение лета 2023 года он распечатывал и расклеивал листовки с символикой организации, надписью «Мы уже близко» и QR-кодом, ведущим на Telegram-канал террористической организации.

Суд приговорил Илью Мезенцева к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Наталья Шинкарева