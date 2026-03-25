В Монголии начали готовиться к топливному кризису

В правительстве Монголии указали на вероятный риск повышения цен на нефтепродукты, дизельное топливо и бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вице-премьеру, министру экономики и развития Монголии Джадамбаагиину Энхбаяру поручено разработать предложения по мерам реагирования, сообщила пресс-служба монгольского кабмина.

«Совет по ценам на топливо подчеркнул, что рост цен на нефть на мировом рынке, а также повышение приграничных цен на топливо, поставляемое Россией, напрямую повлияют на рост розничных цен на внутреннем рынке»,— указано в сообщении пресс-службы министерства экономики и развития Монголии.

В своем выступлении на встрече господин Энхбаяр подчеркнул, что основная причина импортной инфляции в Монголии — рост цен на нефть на международном рынке. Он отметил, что необходимо в краткосрочной перспективе снизить давление, вызванное резким ростом цен, а также обеспечить стабильность рынка в среднесрочной перспективе.

Иран ограничил проход по Ормузскому проливу в ответ на атаки со стороны Израиля и США, которые начались 28 февраля. По данным агентства Bloomberg, Тегеран начал взимать до $2 млн за безопасный проход судна через морской коридор.