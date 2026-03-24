Bloomberg: Иран берет до $2 млн за безопасный проход судна через Ормузский пролив

Иран начал взимать транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники. По данным агентства, четких расценок нет, сумма рассчитывается за каждый рейс отдельно, плата за проход может достигать до $2 млн за судно. Как отмечает Bloomberg, по некоторым рейсам Иран уже получил оплату, «хотя механизм и валюта платежа пока неясны».

Ранее уже появлялась информация о том, что Иран хочет формализовать взимание платы за безопасный проход судов через Ормузский пролив. На прошлой неделе один из иранских депутатов заявил, что в парламенте рассматривается предложение обязать страны платить Ирану за использование Ормузского пролива в качестве безопасного морского пути. Впрочем, источники Bloomberg отмечают, что арабские страны считают неприемлемыми платежи за проход через Ормуз. Как известно, северное побережье пролива принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Кроме того, Индия уже заявила, что международное право гарантирует право свободы судоходства через пролив и никто не вправе брать за это дополнительную плату.

