Владимир Жаров предложен на должность зампреда нижегородского правительства

Заксобрание Нижегородской области 27 марта рассмотрит кандидатуру Владимира Жарова на должность нового заместителя председателя регионального правительства, который будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией и патриотическим воспитанием. Как писал «Ъ-Приволжье», генерал-лейтенант Владимир Жаров ранее был заместителем командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе.

Всего на мартовское заседание губернатор Глеб Никитин внес шесть кадровых вопросов по областному правительству. Заместителя губернатора Андрея Гнеушева предлагается повысить до первого зама, министра внутренней политики Павла Карасева — до зампредседателя правительства.

Кроме того, на должность зампреда по строительному блоку вместо ушедшего Ивана Каргина предложен министр транспорта Павел Саватеев.

Вместо Александра Павлова, назначенного только в сентябре 2025 года, заместителем губернатора по блоку безопасности предложен Сергей Половников. В 2018-2026 годах господин Половников был главным федеральным инспектором по Пермскому краю, ранее служил в МВД и ФСКН.

На вновь созданную должность зампреда правительства, который будет курировать экономику, инвестиции и имущество, предложен Артур Батурский, ранее бывший заместителем министра экономразвития.

Галина Шамберина