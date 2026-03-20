Павел Саватеев стал зампредом нижегородского правительства вместо Ивана Каргина

Заместитель председателя правительства Нижегородской области по строительному блоку Иван Каргин покинул должность по собственному желанию. На его место назначен министр транспорта области Павел Саватеев, сообщили в региональном правительстве. Пока он в статусе и.о., так как назначение на эту должность должны согласовать депутаты заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Нижегородской области Павел Саватеев

Временно исполняющим обязанности министра транспорта назначен заместитель министра Андрей Ермолаев.

Иван Каргин пришел в нижегородское правительство в 2022 году на должность заместителя министра градостроительного развития, в 2023 году он занял вновь созданную должность заместителя председателя по строительству в блоке замгубернатора Сергея Морозова. Павел Саватеев в Нижнем Новгороде работает с 2018 года, сначала в мэрии, а с 2019 года — министром транспорта области. Оба управленца ранее работали в Санкт-Петербурге.

Галина Шамберина