Павел Карасев назначен и.о. зампреда нижегородского правительства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 марта назначил министра внутренней региональной и муниципальной политики Павла Карасева и.о. заместителя председателя правительства региона. Должность главы министерства за Павлом Карасевым при этом сохранится, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Павел Карасев

Павел Карасев родился в 1975 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет и Санкт-Петербургский госуниверситет водных коммуникаций. Получил образование по специальностям «Социология», «Юриспруденция», «Психология», «Государственное и муниципальное управление». С 2017 года был советником нижегородского губернатора. В 2020 году возглавил областное министерство внутренней региональной и муниципальной политики.

Вопрос о назначении Павла Карасева на новую должность депутаты рассмотрят на заседании заксобрания Нижегородской области. Как и.о. зампреда правительства он будет подчиняться первому замгубернатора Андрею Гнеушеву.

Елена Ковалева