Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Артура Батурского и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области. На своем посту господин Батурский будет курировать деятельность министерства экономического развития и инвестиций и министерства имущественных и земельных отношений.

Артур Батурский родился в 1987 году в Гайвороне (Украина). Окончил Вестминстерский университет (Лондон) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 2012-2018 годах работал директором ООО «Землеугодие-Инвест». Позже компания, признанная банкротом, судилась со своим бывшим директором, требуя с него несколько миллионов рублей. Ответчик погасил долги и суд прекратил производство по делу.

С 2018 по 2021 год Артур Батурский трудился в качестве управляющего делами, начальника управления инвестиционной политики и развития бизнеса, заместителя главы администрации и первого замглавы в администрации города Бор. С 2021 года работал замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Вопрос о назначении Артура Батурского на должность зампреда правительства будет рассмотрен на заседании законодательного собрания Нижегородской области.

Андрей Репин