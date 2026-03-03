Владимир Жаров рассматривается на пост зампреда нижегородского правительства

Как стало известно «Ъ-Приволжье», на должность нового зампредседателя правительства Нижегородской области по блоку вопросов, связанных со специальной военной операцией и патриотическим воспитанием, рассматривается генерал-лейтенант Владимир Жаров. Официально информацию о назначении в правительстве не комментируют.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе Владимир Жаров

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе Владимир Жаров

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В СМИ генерал-лейтенант Владимир Жаров за последние годы упоминался как заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе и как заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе.

По данным из открытых источников, он окончил Горьковское высшее военное училище тыла, занимал разные должности в Южной группе войск, Московском, Дальневосточном, Приволжско-Уральском военных округах.

Как писал «Ъ-Приволжье», новая должность заместителя председателя в структуре нижегородского правительства появилась в феврале. Она входит в блок, курируемый заместителем губернатора по внутриполитическим вопросам Андреем Гнеушевым. Возглавляет правительство губернатор Глеб Никитин.