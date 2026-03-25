В Ростове субсидиарку застройщика на 164 млн выставили на торги

В Ростове-на-Дону дебиторскую задолженность строительной компании ООО «РОСТ» в размере 164 млн руб. продают на торгах. В отношении фирмы конкурсное производство открыли 15 сентября 2020 года. Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Заявки будут приниматься с 6 апреля до 12 мая. Торги пройдут в форме открытого аукциона на электронной площадке. Шаг аукциона со второго по десятый этап составит 10% от начальной цены, а затем начнется снижаться до 99,7% на 12 этапе.

Задаток для участия в аукционе составляет 20%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РОСТ» зарегистрировано в 2014 году в Азове. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества — 40 млн руб.

Мария Хоперская