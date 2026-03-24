Границы иммунитета где-то заканчиваются

Верховный суд (ВС) РФ 24 марта впервые рассмотрел дело об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде, признав за россиянами право уточнить границы такого иммунитета по месту жительства. Скорее всего, эти границы устоят, прогнозирует эксперт, ведь рассмотрение по существу подобных требований к иностранному государству создавало бы предпосылки для ограничения уже российского иммунитета.

Коллегия ВС по гражданским делам обязала Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотреть по существу иск супругов Цветковых к властям Финляндии с требованием выкупить принадлежащую им недвижимость, расположенную на территории этой страны. Как выяснилось в ходе судебного заседания, в 2017 году супруги приобрели в Финляндии участок земли и дом стоимостью €180 тыс.

Но после того как финские власти в 2023 году ввели ограничения на въезд для россиян, Цветковы лишились возможности пользоваться своим имуществом.

В том же 2023-м они обратились к властям Финляндии с иском в российский арбитражный суд, апеллируя к «закону Лугового», который позволяет пострадавшим от санкций лицам переносить свои споры с иностранными контрагентами в российскую юрисдикцию. Однако арбитражные суды сочли, что это дело им не подсудно, так как заявители не находятся под санкциями. Суд общей юрисдикции тоже не стал рассматривать заявление супругов, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства.

По мнению истцов, такое решение лишает их возможности судебной защиты. Выступая в суде, Александр Цветков обратил внимание судей на «дисбаланс в процессуальных правах» обычных россиян и тех, кто внесен в санкционный список. Между тем юрисдикционный иммунитет не носит абсолютного характера и не может сам по себе являться основанием для отказа в приеме иска, настаивал он. Государство-ответчик обязано заявить о своем праве на иммунитет и доказать, что истцу будет предоставлен доступ к беспристрастному правосудию, хотя в наличии такового в недружественном государстве господин Цветков сомневается.

«Я не столько надеялся вернуть имущество или получить компенсацию, я в суде хотел у представителей Финляндии получить объяснения, чем мой российский череп отличается от черепа европейца, почему меня туда не пускают»,— пояснил он.

В итоге ВС удовлетворил его жалобу и вернул иск в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Как отмечается в определении ВС, вопросы об ограничении юрисдикционных иммунитетов иностранного государства должны разрешаться судом по результатам рассмотрения конкретного спора: на основании доказательств, представленных сторонами, и заключений государственных органов. В частности, суд вправе запросить заключение Министерства иностранных дел РФ о применении принципа взаимности и оценить, обеспечиваются ли заявителям эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве.

То, что ВС вернул дело в суд первой инстанции, еще не значит, что она вынесет решение в отношении финских властей, предупреждает партнер АБ NSP Илья Рачков.

Для начала суд должен проверить, была ли Финляндия должным образом уведомлена об этом процессе. Кроме того, суд должен будет запросить заключение МИД РФ: именно это ведомство точно знает, какие иммунитеты существуют в отношении России и ее имущества в Финляндии, а также давала ли Финляндия согласие на то, чтобы к ней предъявляли иски в российские суды.

Маловероятно, что Финляндия дала такое согласие, продолжает эксперт: государства крайне неохотно допускают ограничения своего юрисдикционного иммунитета. За редкими исключениями (как, например, дела о библиотеке Шнеерсона и о выселении консульства Польши в Петербурге) не было случаев, когда наши арбитражные суды рассматривали бы по существу иски к иностранному государству, ведь это создавало бы предпосылки для ограничения уже российского иммунитета в этих странах. Подтверждением тому стал недавний прецедент из практики арбитражного суда Курской области, напоминает господин Рачков.

Речь идет об иске Вадима Алексеенко, который требовал взыскать с Норвегии компенсацию в размере 154,4 млн крон (1,28 млрд руб.). Истец объяснял это тем, что ему запретили въезд в королевство, после чего принадлежащая ему норвежская рыбоперерабатывающая компания обанкротилась. Свое заключение в суд представил МИД РФ, который отметил отсутствие согласия Норвегии на передачу спора в российский суд и не нашел оснований для ограничения юрисдикционного иммунитета этой страны. Арбитражный суд эту позицию поддержал, подтвердив также суверенное право государства ограничивать въезд иностранцам (см. “Ъ” от 17 марта).

Анастасия Корня, Варвара Кеня