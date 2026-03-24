Путин наградил званием «Заслуженного врача РФ» девять донских врачей

Президент России Владимир Путин наградил званием «Заслуженный врач России» девять врачей из Ростовской области. Соответствующие указы опубликованы на портале опубликования правовых документов.

Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии Минздрава России (Ростов-на-Дону

Звания удостоена терапевт Национального медицинского центра онкологии в Ростове-на-Дону Людмила Арсеньянц. Врач работает в онкологическом центре 37 лет, ежедневно консультируя онкобольных. Под руководством специалиста в центре создали и оборудовали терапевтическое отделение, которое выполняет консультативно-диагностическую и лечебную работу для подготовки онкопациентов к специальному лечению.

Семь докторов Южного окружного медицинского центра ФМБА России также получили звание «Заслуженного врача РФ»: Александр Аношин, Максим Буриков, Александр Жолковский, Вадим Перепечай, главный врач Сергей Плескачев, Лариса Тимофеева и Сергей Чесников.

Кроме того, медалью Луки Крымского награжден Максим Плетнев, заведующий Ростовского государственного медицинского университета.

