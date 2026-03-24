На Филиппинах ввели режим ЧП из-за дефицита топлива

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ввел режим ЧП в энергетическом секторе из-за дефицита топлива в стране. Энергетический кризис связан с резким ростом цен на нефть после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Глава государства назвал ситуацию «неминуемой угрозой» для энергоснабжения страны.

Указ будет действовать один год, передает Reuters. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал неопределенность на мировых энергетических рынках и сбои в цепочках поставок, следует из документа. На Филиппинах создан специальный комитет для распределения топлива, продуктов, медикаментов, сельхозпродукции и других товаров первой необходимости.

По оценкам Минэнерго Филиппин, запасов топлива в стране хватит примерно на 45 дней. Правительство работает над закупкой 1 млн баррелей нефти у других стран для создания резервного запаса. Власти готовы рассмотреть возможность закупки топлива у России, заявил Фердинанд Маркос-младший. Президент допустил приостановку полетов гражданской авиации из-за нехватки топлива.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля было ограничено судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Несколько стран выразили готовность закупить нефть у России, в их числе — Таиланд, Шри-Ланка и Южная Корея.

