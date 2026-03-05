Ракетами по бензину
Как мир реагирует на рост цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке
Военная операция против Ирана привела к росту цен на энергоносители: нефть марки Brent подорожала более чем нам 15%, а цены на газ в Европе выросли почти в полтора раза. Стоимость бензина и дизеля во многих странах бьет многолетние рекорды, а местные власти инициируют антимонопольные расследования. Спровоцирует ли конфликт на Ближнем Востоке глобальный энергетический кризис — в подборке «Ъ».
Фото: Damian Dovarganes / AP
Причины
- 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе.
- Корпус стражей исламской революции заявил о полном контроле над Ормузским проливом — единственном морском пути, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. КСИР пригрозил сжечь любой танкер, который попытается пройти через пролив.
- После начала конфликта цены на нефть сильно выросли. Если 27 февраля марка Brent торговалась на уровне чуть выше $70 за баррель, то после 2 марта ее цена стабильно превышала $82.
- 2 марта один из крупнейших производителей сжиженного природного газа — QatarEnergy — приостановил производство после ударов иранских беспилотников по его объектам в городах Рас-Лаффан и Месаид. Это привело к резкому скачку цен на газ в Европе, которая является одним из главных импортеров катарского СПГ. Биржевые цены на газ в Европе 3 марта подскочили на 45% и превысили $780 за 1 тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года.
- Дефицит газа закладывает в Европе существенные риски на следующий зимний сезон с учетом необходимости до осени заполнить подземные хранилища газа (ПХГ).
Рост цен
- В США за последние пару дней цена галлона (3,8 л) бензина выросла на 11 центов и достигла в среднем $3,11. Она превысила стоимость галлона дизельного топлива на $4. Средняя цена бензина за неделю — $2,97 — находится на уровне 2022 года.
- По подсчетам компании Rystad Energy, в Европе цены на бензин выросли с 27 февраля в среднем на 27%.
- В Германии некоторые виды топлива стоят больше €2 за 1 л — до кризиса они стоили €1,74–1,78. В последний раз цена за литр бензина превышала €2 в 2022 году.
- В Китае оптовые цены на дизельное топливо выросли на 13,5%, на бензин — на 11%.
- В Южной Корее, по подсчетам платформы Opinet, цены на бензин 5 марта превысили 1,8 тыс. вон за 1 л (рост за день составил почти 30 вон). Они преодолели отметку в 1,8 тыс. вон впервые с августа 2022 года.
Реакция
- Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила о начале антимонопольного расследования из-за резкого роста цен на бензин. Она пообещала проверить, не используют ли ситуацию на рынке в корыстных целях.
- Правительство Южной Кореи также объявило о намерении проверить причины роста цен на бензин. В центре расследования окажутся местные автозаправочные станции.
- В некоторых местах водители стараются закупить топливо до дальнейшего роста цен. В Париже 3 марта, по данным Assosiated Press, выстраивались очереди из 15 машин, чтобы заправиться дизельным топливом по €1,85 за 1 л, опасаясь дальнейшего роста цен.
- Власти Китая призвали местные нефтеперерабатывающие заводы приостановить прием заказов на экспорт топлива из-за снижения поставок энергоносителей.
- 3 марта министр энергетики Норвегии Терйе Осланд допустил, что ЕС вернется к обсуждению запрета российского газа из-за конфликта в Иране.
- Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки газа.
