Ракетами по бензину

Военная операция против Ирана привела к росту цен на энергоносители: нефть марки Brent подорожала более чем нам 15%, а цены на газ в Европе выросли почти в полтора раза. Стоимость бензина и дизеля во многих странах бьет многолетние рекорды, а местные власти инициируют антимонопольные расследования. Спровоцирует ли конфликт на Ближнем Востоке глобальный энергетический кризис — в подборке «Ъ».

Причины 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе.

Корпус стражей исламской революции заявил о полном контроле над Ормузским проливом — единственном морском пути, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. КСИР пригрозил сжечь любой танкер, который попытается пройти через пролив.

Чем грозит закрытие Ормузского пролива Читать далее После начала конфликта цены на нефть сильно выросли. Если 27 февраля марка Brent торговалась на уровне чуть выше $70 за баррель, то после 2 марта ее цена стабильно превышала $82.

2 марта один из крупнейших производителей сжиженного природного газа — QatarEnergy — приостановил производство после ударов иранских беспилотников по его объектам в городах Рас-Лаффан и Месаид. Это привело к резкому скачку цен на газ в Европе, которая является одним из главных импортеров катарского СПГ. Биржевые цены на газ в Европе 3 марта подскочили на 45% и превысили $780 за 1 тыс. кубометров впервые с февраля 2023 года.

Дефицит газа закладывает в Европе существенные риски на следующий зимний сезон с учетом необходимости до осени заполнить подземные хранилища газа (ПХГ).

Рост цен В США за последние пару дней цена галлона (3,8 л) бензина выросла на 11 центов и достигла в среднем $3,11. Она превысила стоимость галлона дизельного топлива на $4. Средняя цена бензина за неделю — $2,97 — находится на уровне 2022 года.

По подсчетам компании Rystad Energy, в Европе цены на бензин выросли с 27 февраля в среднем на 27%.

Израиль и США атаковали Иран. Шестой день Читать далее В Германии некоторые виды топлива стоят больше €2 за 1 л — до кризиса они стоили €1,74–1,78. В последний раз цена за литр бензина превышала €2 в 2022 году.

В Китае оптовые цены на дизельное топливо выросли на 13,5%, на бензин — на 11%.

В Южной Корее, по подсчетам платформы Opinet, цены на бензин 5 марта превысили 1,8 тыс. вон за 1 л (рост за день составил почти 30 вон). Они преодолели отметку в 1,8 тыс. вон впервые с августа 2022 года.

Реакция Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила о начале антимонопольного расследования из-за резкого роста цен на бензин. Она пообещала проверить, не используют ли ситуацию на рынке в корыстных целях.

Правительство Южной Кореи также объявило о намерении проверить причины роста цен на бензин. В центре расследования окажутся местные автозаправочные станции.

Как ближневосточный конфликт влияет на положение РФ в мире: оценка СМИ В некоторых местах водители стараются закупить топливо до дальнейшего роста цен. В Париже 3 марта, по данным Assosiated Press, выстраивались очереди из 15 машин, чтобы заправиться дизельным топливом по €1,85 за 1 л, опасаясь дальнейшего роста цен.

Власти Китая призвали местные нефтеперерабатывающие заводы приостановить прием заказов на экспорт топлива из-за снижения поставок энергоносителей.

3 марта министр энергетики Норвегии Терйе Осланд допустил, что ЕС вернется к обсуждению запрета российского газа из-за конфликта в Иране.

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки газа.

Яна Рождественская