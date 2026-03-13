Таиланд обсудит с Россией закупки нефти

Таиланд намерен начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Об этом сообщил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

«Соединенные Штаты не будут бойкотировать покупателей российской нефти и газа (...) Если договоренности будут достигнуты, часть поставок с Ближнего Востока удастся заменить»,— сказал господин Ратчакитпракан в эфире национального телевидения.

Поставки нефти из Персидского залива обеспечивают около 50% импорта топлива в Таиланд. Боевые действия на Ближнем Востоке поставили под угрозу стабильность этих поставок, уточнил Пхипхат Ратчакитпракан.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает крупнейшие перебои поставок нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива в марте грозит сокращением глобального предложения на 8 млн баррелей в сутки (б/с). По итогам года мировые поставки составят 107,2 млн б/с вместо ожидавшихся 2,4 млн б/с роста, увеличившись лишь на 1,1 млн б/с. Россия может частично компенсировать выпавшие объемы.

