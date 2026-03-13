Филиппины и Шри-Ланка обсудят с Россией покупку нефти

Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки в страну энергоносителей. Обращение направят в Москву, сообщил ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов.

МИД Филиппин также подтвердил, что страна рассматривает закупку российской нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает телеканал Bilyonaryo News Channel в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Аналогичное решение ранее принял Таиланд.

Международное энергетическое агентство допускает масштабные перебои в поставках нефти из-за конфликта в регионе. Перекрытие Ормузского пролива в марте может сократить глобальное предложение на 8 млн баррелей в сутки.

По оценке МЭА, мировые поставки по итогам года достигнут 107,2 млн баррелей в сутки. Рост составит 1,1 млн б/с вместо ожидавшихся 2,4 млн б/с. Россия способна частично компенсировать выпавшие объемы.

