Филиппины могут приостановить полеты гражданской авиации из-за дефицита топлива

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что приостановка полетов гражданской авиации из-за нехватки топлива в связи с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке «вполне вероятна». В интервью Bloomberg господин Маркос назвал ограничения в поставках нефти и замедление производства авиационного топлива «главными проблемами, влияющими на работу авиакомпаний».

«Придется рассчитывать на то, что уже имеется в наличии»,— сказал господин Маркос. Как он отметил, ситуацию также осложняет то, что некоторые страны ввели ограничения на заправку иностранных самолетов. По словам президента, это вынуждает авиакомпании изначально иметь при себе запас топлива для обратных рейсов.

