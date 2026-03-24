Филиппины допустили закупку нефти у России

Филиппины готовы рассмотреть возможность закупки нефти у России, заявил президент Фердинанд Маркос - младший. По его словам, основными поставщиками топлива для страны остаются соседние азиатские страны, но диверсификация не исключена. Сейчас из-за дефицита топлива Филиппины могут сократить полеты гражданской авиации.

«Россия не является для Филиппин традиционным поставщиком нефти или иных энергоносителей, — сказал президент (цитата по ТАСС). — Но мы рассматриваем такой вариант».

Фердинанд Маркос-младший уточнил, что одним из основных поставщиков нефти для Филиппин остается Малайзия. Также топливо поставляют Япония и Южная Корея.

После возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и частичного перекрытия Ормузского пролива сразу несколько стран Южной и Юго-Восточной Азии допустили возможность закупок нефти напрямую у России. О готовности к переговорам заявляли власти Таиланда, Шри-Ланки и Южной Кореи.