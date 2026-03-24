В центре Ярославля закроют книжный магазин «Читай-город»

Книжный магазин сети «Читай-город — Буквоед» на улице Собинова, 40/13 в Ярославле закрывается: последним рабочим днем станет 9 апреля. Соответствующая информация размещена в магазине.

В связи с закрытием в магазине проводится финальная распродажа. В магазине рассказали, что магазин «Читай-город» на улице Кирова продолжит работу.

12 февраля гендиректор ОРС «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин сообщил, что закрытие книжных магазинов продолжится в 2026 году. За 2025 год количество магазинов сети сократилось на 7%: было закрыто 66 точек. Господин Брычкин объяснил это тем, что магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в ярославском ТРЦ «Аура» с 3 апреля будет закрыт магазин для творчества «Леонардо». Тенденция тоже всероссийская и связана с конкуренцией с маркетплейсами.

Алла Чижова