Крупнейшая в России розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» продолжит закрывать книжные магазины. Об этом 12 февраля заявил гендиректор ОРС «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин на конференции, посвященной итогам книжного рынка 2025 года.

«Наверное, нам придется продолжать закрытие книжных магазинов, так как они не выдерживают конкуренции с маркетплейсами»,— сообщил господин Брычкин.

По итогам 2025 года количество книжных магазинов розничной сети «Читай-город — Буквоед» сократилось на 7%. Было закрыто 66 точек. Общая выручка ОРС «Читай-город — Буквоед» до 26,9 млрд руб. Это на 4% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. В свою очередь, средний чек магазина вырос на 11%, до 791 руб.

Варвара Полонская