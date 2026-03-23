В ярославской «Ауре» закрывается хобби-гипермаркет «Леонардо»

В ярославском ТЦ «Аура» закрывается сетевой гипермаркет товаров для творчества «Леонардо». Об этом сообщается на сайте торговой сети.

«Магазин закрывается. Последний рабочий день — 02.04.2026»,— указано на сайте «Леонардо».

Причины закрытия в сообщении не называются. В 2024 году сеть «Леонардо» сообщала о закрытии магазинов в Санкт-Петербурге из-за растущей конкуренции с маркетплейсами. Об этом рассказывал глава совета директоров компании АО «Планета увлечений», которая владеет сетью «Леонардо», Борис Кац.

Закрытие гипермаркетов продолжилось и в последующие годы. По сообщениям СМИ, в августе 2025 года закрылся магазин «Леонардо» в Красноярске, а в феврале 2026 года — в Тольятти.

Антон Голицын