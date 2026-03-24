В Иране официально назначили преемника Лариджани

Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр. Об этом в соцсети X сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи. Он сменил Али Лариджани, который погиб 17 марта при ударе Армии обороны Израиля по Тегерану.

Фото: Tasnim News Agency / Wikipedia Мохаммад-Багер Зольгадр

На прошлой неделе иранские СМИ заявили, что должность секретаря Высшего совета нацбезопасности занял бывший министр обороны Ирана Хоссейн Дехган. Позднее в окружении господина Дехгана опровергли информацию о его назначении на этот пост.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. После начала операции погибли, в том числе, верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных чиновников. Агентство Tasnim писало, что вместе с Али Лариджани были убиты один из его сыновей и начальник службы охраны секретаря. Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.

