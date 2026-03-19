Экс-министр обороны Ирана Хоссейн Дехган занял пост убитого Лариджани

Бывший министр обороны Ирана Хоссейн Дехган занял должность секретаря Высшего совета национальной безопасности, сменив погибшего Али Лариджани. Об этом сообщил иранский портал Didban Iran.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Али Лариджани умер 17 марта. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что господин Лариджани был убит во время израильской атаки на Тегеран. По данным иранских СМИ, вместе с Али Лариджани погибли один из его сыновей и начальник службы охраны.

Хоссейн Дехган занимал должность министра обороны Ирана с 2013 по 2017 год. С 2023 года господин Дехган является главой фонда «Мостазафан» — крупнейшего энергетического бизнес-объединения в Иране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Одной из целей Вашингтон назвал смену власти в стране. После начала операции погибли, в том числе, верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных чиновников.

Фотогалерея

Жертвы «Эпической ярости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

