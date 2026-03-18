Власти Ирана подтвердили гибель Али Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, подтвердил его офис. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей страны.

«Я, раб Божий, воссоединился с Богом»,— указано в сообщении офиса секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Президент страны Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Али Лариджани.

Иранское агентство Tasnim пишет, что вместе с Али Лариджани погибли один из его сыновей и начальник службы охраны секретаря. Причину смерти власти Ирана не раскрыли.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Али Лариджани был убит во время израильской атаки на Тегеран.

Чем известен глава службы безопасности Ирана Али Лариджани

Читать далее

