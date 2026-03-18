Власти Ирана подтвердили гибель Али Лариджани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, подтвердил его офис. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей страны.

«Я, раб Божий, воссоединился с Богом»,— указано в сообщении офиса секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Президент страны Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Али Лариджани.

Иранское агентство Tasnim пишет, что вместе с Али Лариджани погибли один из его сыновей и начальник службы охраны секретаря. Причину смерти власти Ирана не раскрыли.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Али Лариджани был убит во время израильской атаки на Тегеран.