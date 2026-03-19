В Иране опровергли назначение Хоссейна Дехгана на пост убитого Лариджани

Фонд «Мостазафан», который возглавляет бывший министр обороны Ирана Хоссейн Дехган, опроверг информацию о назначении господина Дехгана новым секретарем Высшего совета национальной безопасности. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Ранее сообщения о назначении распространяли некоторые иранские СМИ.

«В связи с миссией, возложенной на него лидером-мучеником Исламской революции, в последнее время — особенно во время войны — Хоссейн Дехган сосредоточился на работе фонда «Мостазафан». Сейчас, как и прежде, он прилагает все усилия, чтобы внести посильный вклад в его деятельность», — сообщили в организации.

Сегодня иранский портал Didban Iran сообщал, что Хоссейн Дехган занял должность секретаря Высшего совета национальной безопасности. Предыдущий секретарь Али Лариджани погиб 17 марта в результате израильской атаки. Господин Дехган возглавляет фонд «Мостазафан» — крупнейшее энергетическое бизнес-объединение в Иране. С 2013 по 2017 год он занимал должность министра обороны Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Одной из целей Вашингтон назвал смену власти в стране. После начала операции погибли, в том числе, верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных чиновников.