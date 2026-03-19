В Иране опровергли назначение Хоссейна Дехгана на пост убитого Лариджани

Фонд «Мостазафан», который возглавляет бывший министр обороны Ирана Хоссейн Дехган, опроверг информацию о назначении господина Дехгана новым секретарем Высшего совета национальной безопасности. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Ранее сообщения о назначении распространяли некоторые иранские СМИ.

«В связи с миссией, возложенной на него лидером-мучеником Исламской революции, в последнее время — особенно во время войны — Хоссейн Дехган сосредоточился на работе фонда «Мостазафан». Сейчас, как и прежде, он прилагает все усилия, чтобы внести посильный вклад в его деятельность», — сообщили в организации.

Сегодня иранский портал Didban Iran сообщал, что Хоссейн Дехган занял должность секретаря Высшего совета национальной безопасности. Предыдущий секретарь Али Лариджани погиб 17 марта в результате израильской атаки. Господин Дехган возглавляет фонд «Мостазафан» — крупнейшее энергетическое бизнес-объединение в Иране. С 2013 по 2017 год он занимал должность министра обороны Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Одной из целей Вашингтон назвал смену власти в стране. После начала операции погибли, в том числе, верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных чиновников.

Фотогалерея

Жертвы «Эпической ярости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

