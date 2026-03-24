Израиль и США атаковали Иран. День 25-й

Пентагон продолжает обсуждать возможность отправки на Ближний Восток бригады воздушного десанта и некоторых сотрудников штаба, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей оборонного ведомства. Некоторые чиновники администрации президента США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммед-Багера Галибафа в качестве потенциального лидера республики, пишет Politico со ссылкой на источники. Иран через посредников получил от США сообщения, которые могут стать основой для переговоров между странами, сообщает CBS News со ссылкой на представителя МИД Ирана. Как развивались события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

12:02. Через Ормузский пролив прошел первый танкер с иракской нефтью с начала войны США и Ирана, пишет Bloomberg, изучив информацию систем, отслеживающих перемещения судов.

11:53. Корпус стражей исламской революции пригрозил Армии обороны Израиля «беспрепятственными» ударами по позициям в секторе Газа, если еврейское государство будет атаковать мирных жителей на палестинских территориях и в Ливане, передает иранское агентство IRNA.

11:49. Иракский Курдистан обвинил Иран в ударе по своей территории, передает AFP.

11:48. Турция предложила США и Ирану свое посредничество, но пока не получила в ответ конкретных шагов для возобновления переговоров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

11:05. Разведка Ирана задержала 30 человек в провинциях Хамадан, Лурестан и Керман по подозрению в передаче секретных данных Израилю и США, сообщило министерство разведки исламской республики.

10:58. Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары более чем по 50 целям в Иране. Среди атакованных объектов склады баллистических ракет и пусковые установки, сообщила армейская пресс-служба.

9:06. Саудовская Аравия и ОАЭ все больше содействуют США в кампании против Ирана и допускают непосредственное участие своих войск в вооруженном конфликте, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Пока обе страны ограничиваются опосредованной помощью — предоставлением военной инфраструктуры и оказанием экономического давления на Тегеран — но власти обсуждают и применение войск.

9:04. ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой потока туристов из России из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков. Он напомнил, что сейчас действуют ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока.

Последствия иранского ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия иранского ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

8:17. За 15 минут до публикации президента США Дональда Трампа о «продуктивных переговорах с Ираном» на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около $580 млн. Об этом сообщает Financial Times на основе данных Bloomberg.

8:16. США и Израиль нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры в центральной и юго-западной частях Ирана, сообщает иранское агентство Fars.

8:14. Иран через посредников получил от США сообщения, которые могут стать основой для переговоров между странами, сообщает CBS News со ссылкой на представителя МИД Ирана.

8:14. Некоторые чиновники администрации президента США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммед-Багера Галибафа в качестве потенциального лидера республики, пишет Politico со ссылкой на источники.

8:14. Пентагон продолжает обсуждать возможность отправки на Ближний Восток бригады воздушного десанта и некоторых сотрудников штаба, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей оборонного ведомства. О сохранении планов также сообщает CBS News со ссылкой на источники.