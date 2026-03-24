Жильцов взорвавшегося дома в Севастополе пустили внутрь за документами и вещами

Жильцам многоквартирного дома, в котором произошел взрыв, разрешили зайти в свои жилища, чтобы забрать документы и ценные вещи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Службы заканчивают вывозить тяжелый мусор. Уже осматривают квартиры жильцы с комиссиями и полицией. Они помогают зайти, забрать документы, ценные вещи и составить опись поврежденного имущества»,— написал губернатор в своих соцсетях. Он также отметил, что в случае необходимости потерпевшим гражданам предоставят временное размещение.

По словам господина Развожаева, сейчас специальные службы начали закрывать оконные контуры пленкой, чтобы защитить жилье от непогоды. Параллельно, добавил он, муниципальные комиссии приступают к оценке ущерба.

О восстановлении разрушенного подъезда местные власти примут решение после оценки специалистами состояния несущих конструкций.

Взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина в Гагаринском районе Севастополя произошел вечером 23 марта в квартире на первом этаже. По предварительным данным, десять квартир выгорели, разрушены элементы конструкций здания. Одна жительница дома погибла, ранения получили 12 человек, в том числе трое детей. Еще один человек числится пропавшим без вести. СКР расследует дело о причинении смерти по неосторожности. Версию взрыва бытового газа власти города исключили.

Александр Дремлюгин, Симферополь