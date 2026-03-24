После взрыва и обрушения дома в Севастополе возбуждено дело

По факту взрыва и частичного обрушения многоэтажного дома на улице Павла Корчагина в Севастополе возбуждено уголовное дело. СКР расследует происшествие по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, поздно вечером 23 марта в квартире на первом этаже произошел взрыв, повредивший конструкции здания. Также случился пожар. Установлено, что погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Причины взрыва устанавливаются.

В больницах находятся 10 пострадавших при взрыве и обрушении здания. Один ребенок в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Еще один человек получил помощь амбулаторно.

Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Территория вокруг дома оцеплена.