Губернатор исключил версию взрыва бытового газа в жилом доме в Севастополе

Бытовой газ не был причиной взрыва в жилом доме в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Точную причину ЧП пока устанавливают.

«Если говорить о причинах — совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это подтвердили все специалисты, которые обследовали»,— рассказал господин Развожаев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

ЧП случилось вечером 23 марта в квартире на первом этаже. Взрыв повредил конструкции здания, произошел пожар. Погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. 12 человек пострадали, в том числе трое детей. СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).