После взрыва в доме в Севастополе госпитализированы 12 человек

Число пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Севастополе возросло до 12 человек, из них трое — дети. Все раненые госпитализированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Господин Развожаев исключил взрыв бытового газа в качестве версии ЧП. «Если говорить о причинах, то в настоящий момент совершенно однозначно исключен взрыв бытового газа. Это все специалисты подтвердили, которые обследовали»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Поздно вечером 23 марта в квартире на первом этаже произошел взрыв, повредивший конструкции здания. После начался пожар. Погибла хозяйка квартиры, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).