В Ростовской области с начала действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в малые города и села привлекли более 1,6 тыс. медработников, из них 1,3 тыс. — врачи. Кроме этого, на сельских территориях области трудоустроены 150 «земских» учителей и 15 работников культуры. Тем не менее, эксперты отмечают большой поток переселенцев в крупные городские агломерации, в том числе молодых людей. О том, как внутрирегиональная миграция влияет на рынок недвижимости, «Ъ-Ростов» рассказал основатель группы компании «Сокол» Арутюн Сурмалян.



«Процесс миграции на сегодня практически не влияет на рынок недвижимости. Мы располагаем срезом анализов покупателей жилых площадей, по которым видно, что число переселенцев в города из сельской местности Ростовской области превышает количество иногородних покупателей. Кроме того, квартиры приобретают местные жители со стабильным доходом, те, кто пользуются программами семейной ипотеки, например, для будущих детей. Анализ показывает, что даже в сданных домах есть очень много квартир, которые люди купили, но не проживают в них.

В Ростовской области существуют программы, по которым городским жителям предлагают переехать работать и жить в сельской местности. Эти программы работают, в них вкладывают деньги. Но тот же фермер, которому, к примеру, повезло с урожаем, и он неплохо заработал, понимает, что его дети должны получить высшее образование в городе. Покупают там ребенку квартиру. После окончания университета стоит вопрос, о том, чтобы вернуться в село или остаться в городе. Если в селе семейный бизнес идет хорошо, ребенок может и вернуться. Однако иметь квартиру в столице региона все равно не помешает.

Тем не менее, я бы не сказал, что процесс урбанизации нарастит темп в ближайшие годы. Сегодня в Ростове строят очень много инфраструктуры, поэтому предложение опережает спрос. Это же явление относится и к ближайшим агломерациям. Аксай и Батайск сегодня уже приравниваются к Ростову, поэтому даже с позиции девелопмента мы не рассматриваем их отдельно».