Доходы курьеров в Петербурге за год выросли на 13%

В Санкт-Петербурге по итогам февраля 2026 года медианная предлагаемая зарплата курьеров составила 157,9 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные рекрутинговой платформы hh.ru.

При этом темпы роста доходов курьеров в Петербурге оказались ниже, чем в ряде других регионов Северо-Запада. Так, в Ленинградской области медианная предлагаемая зарплата за год выросла на 34%, в Мурманской области — на 58%, в Новгородской — на 65%. В абсолютном выражении в этих регионах показатель достиг 190 тыс. рублей.

Как отмечает издание, несмотря на более сдержанную динамику зарплат, Петербург сохранил лидерство в СЗФО по числу вакансий для курьеров. В феврале на платформе в городе было размещено более 1 тыс. таких предложений, тогда как в Ленобласти — более 500. В остальных регионах округа число вакансий составляло от 60 до 150.

Опрошенные газетой эксперты связывают более низкие темпы роста зарплат в Петербурге с постепенным насыщением рынка и высокой конкуренцией среди соискателей. При этом они не исключают, что в дальнейшем спрос на курьеров в городе может вырасти на фоне сохраняющегося запрета на привлечение к доставке иностранных граждан, работающих по патенту.

Артемий Чулков