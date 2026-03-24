На Дону директора предприятия ЖКХ обязали выплатить долг по зарплате 13 сотрудникам

В Милютинском районе Ростовской области прокуратура внесла представление руководителю предприятия ЖКХ за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, у организации была задолженность по зарплате перед 13 работниками на общую сумму свыше 200 тыс. рублей. Задолженность перед сотрудниками погашена.

Наталья Шинкарева

