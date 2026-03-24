Semafor: Израиль не участвует в предполагаемых переговорах США и Ирана

Израиль не участвует в предполагаемых переговорах между США и Ираном, при этом обе стороны дискуссий держат его в курсе событий. Об этом сообщил Semafor со ссылкой на американского чиновника. Собеседник издания считает, что любое достигнутое соглашение будет отвечать интересам Тель-Авива.

Источник Semafor сообщил, что при пятидневном моратории на удары по энергетическим объектам Ирана США продолжат бить по другим целям. «Она (приостановка ударов.— “Ъ”) не распространяется на военные объекты, военно-морской флот, баллистические ракеты и оборонно-промышленную базу. Первоначальные инициативы "Эпической ярости" будут продолжены»,— заявил чиновник.

По информации издания, вести переговоры с Ираном уполномочены только три человека в США — американский президент Дональд Трамп, его спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Источник уточнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс при необходимости может быть задействован в консультациях «как рычаг давления».

23 марта Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. В Тегеране какие-либо контакты с Вашингтоном отрицают. Господин Трамп ввел мораторий на удар по объектам энергетики в Иране «при условии успеха продолжающихся встреч».

