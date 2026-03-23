JP: переговоры с США от Ирана ведет спикер парламента Галибаф

Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф ведет переговоры с США, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильский источник. Дональд Трамп говорил, что в минувшие два дня стороны провели «продуктивные переговоры», при этом иранский МИД отрицал какие-либо контакты с США.

Фото: Eraldo Peres / AP

Дональд Трамп говорил, что переговоры ведут с «наиболее уважаемым человеком в Иране». Он подчернул, что речь идет не о верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, о котором «никто ничего не слышал». С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Мохаммед-Багер Галибаф в 2000-х возглавлял иранскую полицию, баллотировался в президенты, а затем стал мэром Тегерана (на эту должность он затем дважды переизбирался). В 2013-м Галибаф вновь попытался побороться за пост президента, но занял второе место. В 2020 году его избрали председателем парламента.

Президент США сегодня заявил, что по итогам прошедших с Ираном контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов «текущих встреч и обсуждений», пояснил Трамп. Иранский МИД заявил, что подобным заявлением американский лидер хочет снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.

Лусине Баласян