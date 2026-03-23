Тегерану обещан пятидневный штиль

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, 23 марта, что США прекращают на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Как пояснил глава Белого дома, решение принято на фоне «хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном. Заявление президента США стало полной неожиданностью, поскольку прозвучало через день после его же грозного ультиматума Ирану — в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив или столкнуться с мощными ударами по иранским энергетическим объектам.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пять дней относительной тишины

О решении ввести пятидневную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана Дональд Трамп сообщил утром 23 марта по времени Восточного побережья Америки. «США и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по поводу полного и всестороннего урегулирования наших боевых действий на Ближнем Востоке,— написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.— Исходя из характера и тональности этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений».

Нанесение ударов по иранской энергетике было частью усилий США по разблокировке Ормузского пролива — главной судоходной артерии Ближнего Востока. А ведь еще вечером 21 марта Дональд Трамп выдвинул иранскому руководству свой ультиматум: если через пролив не возобновится судоходство, то США разбомбят электростанции и энергетические объекты Ирана. Центральный штаб иранских вооруженных сил и Корпус стражей исламской революции на протяжении последних дней давали понять, что готовы к эскалации и даже могут заминировать все маршруты в районе Персидского залива. Но, судя по всему, это были слова на публику — между сторонами шли закулисные переговоры, и Тегеран в итоге был вынужден прислушаться к угрозам США.

«Ормузский пролив физически открыт для транзита,— объяснял 22 марта в интервью иранскому оппозиционному телеканалу Iran International глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер.— Но причина, по которой суда сейчас не идут через него, заключается в том, что Исламская Республика обстреливает их дронами и ракетами». В связи с этим, говорил генерал Купер, Вашингтон хочет добиться снижения активности иранских ВМС вдоль этого нефтяного маршрута.

О том, что «освобождение Ормузского пролива» является важнейшим приоритетом в рамках продолжающейся военной кампании, США официально уведомили Израиль. По словам источников израильского 12-го канала, Вашингтон предупредил своего ближневосточного союзника, что даже готов посвятить разблокировке судоходной артерии отдельную операцию, в рамках которой, во-первых, будут подавлены все огневые позиции в материковой части Ирана, а во-вторых, будет захвачен Харк — остров, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. «Мы хотим стратегических изменений, даже если это займет некоторое время»,— заявил американский источник.

«Ястребы» высокого полета

Заявление Трампа о пятидневной паузе ставит вопрос о том, с какой группой влияния в Иране ведут переговоры США. По словам источников израильской новостной корпорации Kan, за последнее время внутри высших эшелонов иранской власти значительно поредел круг договороспособных государственных деятелей. Теперь механизм принятия критически важных решений в Исламской Республике сконцентрирован преимущественно в руках сторонников жесткой линии, обращают внимание собеседники Kan.

Иранские «ястребы», как отмечается, готовы мириться не только с гибелью гражданского населения Ирана, но и с растущим ущербом гражданской инфраструктуре страны.

Мнения, что война с Ираном приведет к усилению «ястребов», придерживалась в преддверии 28 февраля часть американского разведсообщества, утверждают источники The New York Times (NYT). Однако в том, что в Тегеране возможна смена власти во время войны, Трампа удалось убедить «Моссаду». Как показало расследование NYT, израильская разведслужба представила Белому дому собственный план, в рамках которого она намеревалась спровоцировать народные восстания в Иране всего через несколько дней после начала войны. Газета не раскрывает суть этого плана, однако отмечает, что он вселил нереалистичные ожидания в руководство США и Израиля. Впоследствии премьер-министр Биньямин Нетаньяху на закрытых совещаниях в связи с этим не раз выражал «Моссаду» свое неудовольствие.

В этой ситуации израильские власти делают вид, что и не рассчитывали на немедленную смену режима в Иране. «Ни на одном этапе мы не предполагали, что режим падет во время войны,— говорит один из высокопоставленных израильских источников, которого цитирует Ynet.— Оценки свидетельствовали о том, что крах режима произойдет через несколько месяцев после войны. Никто и не делал ставку на то, что люди смогут выйти на улицы во время бомбардировок».

При этом собеседник Ynet дает понять, что правительство Нетаньяху не верит в будущее американо-иранских переговоров — оно делает ставку исключительно на продолжение войны. Выступая вечером 21 марта, глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что сейчас его страна и США находятся только «в середине пути» по уничтожению иранского военного потенциала. «Примерно через неделю, в Песах, праздник свободы, мы продолжим бороться за нашу свободу и наше будущее,— заявил военачальник.— Масштабный урон, который мы нанесли иранскому режиму за последние три недели, начинает оформляться в системное стратегическое достижение — военное, экономическое и административное».

Пока же Израилю, судя по всему, придется присоединиться к пятидневной паузе в ударах по иранским энергетическим объектам.

Нил Кербелов