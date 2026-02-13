В Воронеже заново разыгрывают контракт на охрану опорного вуза за 312 млн рублей
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) по предписанию регионального УФАС продлил прием заявок на конкурс на охрану зданий вуза за 312,4 млн руб. Принять участие в торгах можно до 24 февраля, итоги подведут 2 марта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная цена контракта не изменилась. Однако сроки оказания услуг сдвинулись: в предыдущей версии документа исполнять обязательства нужно было с 22 февраля 2026 года до 28 января 2028-го, теперь же — тоже два года, но с 10 марта по 6 февраля. Вероятно, изменения связаны с более поздним определением подрядчика. Объем оказания услуг — 687 816 человеко-часов.
Антимонопольная служба предписала ВГТУ заново разыграть подряд после внеплановой проверки. Последняя выявила ряд нарушений в описании объекта закупки. Ее провели при рассмотрении жалобы местного ЧОП «Бизон» Игоря Кузнецова, которую в итоге признали необоснованной.