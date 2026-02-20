ВГТУ заново ищет охранников за 312 млн рублей

Повторные торги на охрану зданий вуза объявил Воронежский государственный технический университет (ВГТУ). Информация была опубликована на портале госзакупок 20 февраля. Максимальная цена контракта не изменилась и составляет 312,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сроки оказания услуг теперь исчисляются с 23 марта 2026 года по 19 февраля 2028-го. Общий объем по-прежнему составляет 687 816 человеко-часов. Согласно техзаданию будущему подрядчику предстоит охранять учебные корпуса вуза, общежития, столовые, бизнес-инкубатор, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, учебно-тренировочный полигон, местные спортивно-оздоровительные лагеря «Зеленый шум» и «Радуга», центр коллективного пользования, административно-хозяйственный корпус и другие объекты. Носить оружие охранники не будут.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 марта. Итоги аукциона подведут 12 марта.

Первые торги ВГТУ объявил в январе. На процедуру пожаловалось местное частное охранное предприятие (ЧОП) «Бизон» Игоря Кузнецова. Комиссия УФАС провела внеплановую проверку и установила, что представители вуза допустили нарушения при определении критериев оценки участников конкурса, а также — при установлении требований к охранникам в описании объекта закупки и при указании потенциальному победителю на необходимость предоставления ряда документов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», жалобу признали обоснованной, после чего УФАС предписало ВГТУ заново разыграть подряд. Вуз продлил прием заявок на конкурс, отменив предыдущие протоколы. Однако сегодня, 20 февраля, в ГИС «Торги» разместили документ об отмене определения поставщика по первой закупке.

Денис Данилов