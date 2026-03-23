Жителей Сибири предупредили о случаях мошенничества после вспышки пастереллеза

Как минимум в двух селах Новосибирской области зафиксированы случаи мошенничества после вспышки пастереллеза, сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, злоумышленники стали похищать деньги владельцев животных в обмен на помощь в сохранении скота.

«Это действительно в прямом смысле аферисты, которые пытаются на чужой беде не просто пиариться, а откровенно заработать»,— сказал господин Травников журналистам (цитата по ТАСС). Мошенники стали призывать пользователей соцсетей переводить деньги на поддержку жителей сел, которые оказались в трудной ситуации из-за пастереллеза, рассказал губернатор.

Одному из собственников хозяйства предлагали заплатить за юридические услуги, которые, по словам злоумышленников, помогли бы сохранить животных в зоне карантина. «В другом случае жительница Новосибирска уговаривает жителей села собрать деньги на покупку якобы авиационного билета в город Москву для якобы представления их интересов в различных государственных структурах»,— добавил Андрей Травников.

О первых случаях заражения скота в Новосибирской области власти сообщили в начале февраля. В регионе ввели режим ЧС, у жителей стали конфисковывать животных. 196 семей получили компенсации за изъятый скот, сообщил губернатор. Общая сумма выплат превысила 61 млн руб. Андрей Травников пообещал помощь Минсельхоза в дезинфекции хозяйственных помещений владельцев изъятых животных.

